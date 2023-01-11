ABD'de uçuş sistemi çöktü, havayolu ulaşımı felç

ABD'de Federal Havacılık Kurumu (FAA) sisteminin çökmesi üzerine ülke genelinde yüzlerce uluslararası ve ülke içi uçuş iptal edildi. Pilotların uçuş planlarına ulaşmasını engelleyen sistem arızası, ülke genelinde havayolu ulaşımını felce uğrattı.







700’den fazla uçağın kalkamadığı ve binlerce kişinin havalimanlarında mahsur kaldığı belirtildi. FAA, sistemi yeniden aktif etmek için çalışmaların sürdüğünü duyurarak pilotlara dikkatli olma çağrısı yaptı.





FAA ayrıca “uçuş ve güvenlik bilgilerinin bütünlüğünü teyit etmek” amacıyla havayollarına TSİ 17:00'ye kadar tüm iç hat uçuşlarını durdurmaları talimatı verdi.





Sistemin çökmesiyle kaybolan uçuş bilgileri arasında pistin durumu, kuş riski uyarıları ve kazalar gibi uçuş güvenliği açısından kritik veriler bulunuyor. FAA daha önce bu sistemin uçak kazalarının azaltılmasında büyük önem taşıdığını bildirmişti.

