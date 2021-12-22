Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ülkenin kuruluşundan bu yana bir ilk yaşandı /22 Aralık 2021 01:00

ABD'de ülkenin kuruluşundan bu yana bir ilk yaşandı

ABD'de nüfus artışının, ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.1 oranına gerilediği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'de nüfus artışının, ülkenin kuruluşundan bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.1 oranına gerilediği belirtildi.

ABD Nüfus Sayım Dairesi'nin yayınladığı raporda, 1 Temmuz’a kadar elde edilen verilerin, ülkenin kurulduğu günden bu yana nüfus artışında en yavaş oranı gösterdiği kaydedildi.

Raporda, "Yavaş büyüme hızı, kısmen Kovid-19 pandemisi nedeniyle azalan uluslararası göç, yine azalan doğurganlık ve artan ölüm oranlarına bağlanabilir" ifadelerine yer verildi.

Geçen yıldan bu yana ülke nüfusunda 392 bin 665 artış görüldüğü belirtildi.

Sayım Dairesi'nin internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'nin şu anki nüfusu 332 milyon 395 bin 591.

© Sputnik

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