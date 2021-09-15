Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de ülkücülerin terör örgütü ilan edilmesi için teklif verildi /15 Eylül 2021 17:11

ABD'de ülkücülerin terör örgütü ilan edilmesi için teklif verildi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili Dina Titus, ülkede 'Bozkurtlar' adıyla bilinen MHP bağlantılı hareketin 'terör örgütü' ilan edilmesi için teklif verdi

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ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi Dina Titus, 2022 Mali Yılı Ulusal Yetkilendirme Savunma Yasası için verdiği değişiklik önerisinde "Bozkurtlar" adlı MHP bağlantılı aşırı sağcı Türk milliyetçisi grubun terör örgütü olarak tanımlanmasını istedi.

Sözkonusu teklifte ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Bozkurtlar" hareketinin "ABD'nin, müttefiklerinin ve uluslararası ortaklarının çıkarlarına karşı üstlendiği" etkinliklere dair bir rapor hazırlaması ve bu hareketin "yabancı terör örgütü" diye sınıflandırılması kriterine uygun olup olmadığını belirlemesi isteniyor.

Geçen yıl Kasım ayında da Fransız hükümeti ülkedeki "Bozkurtlar" hareketini yasaklamıştı.

MHP'nin Ülkü Ocakları'nın yurtdışında "Bozkurtlar" adıyla faaliyet gösterdiği ifade edilirken, MHP ise "Bozkurtlar" diye bir hareketle bağlantılarının olmadığını savunmuştu.
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