ABD'de üniversiteden Hizmet Hareketi'ne önemli destek: 'Katkılarını memnuniyetle karşılıyoruz'

ABD’de faaliyet gösteren Manevi Eğitim, Gözetim ve Psikoterapi Üniversitesi (CPSP), Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatı vesilesiyle Hizmet Hareketi’ni onaylayan ve destekleyen resmi bir açıklama yaptı.

TR724'ün haberine göre ABD’de hapishane, askeriye, üniversite gibi kurumlarda manevi bakım ve rehberlik hizmetleri veren chaplainler ve CPE (Clinical Pastoral Education-Manevi Klinik Eğitimi) hocalarının üyesi olduğu CPSP’nin açıklamasında, “Hizmet, farklı kültürler ve dinler arasında diyaloğu ve anlayışı teşvik eden, hizmetin özünün insan onurunu iyileştirmek ve toplulukları güçlendirmek olduğunu vurgulayan bir Hareket’tir. Tüm CPSP üyelerini, topluluklara hizmet etmeye kendini adamış Hizmet hareketi mensuplarını desteklemeye aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz. Onların katkılarını memnuniyetle karşılıyor, hizmet ruhlarını ülkemize entegre etmeye çalışıyor ve onlara işbirliği, destek ve dostluk sunuyoruz.(…) CPSP ile Hizmet hareketi arasındaki bu birliktelik, şefkat ve eylem bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğinin bir kanıtıdır. Tüm üyelerimizi bu ortaklığı kucaklamaya ve nezaket ve destekle katkı sunmaya çağırıyoruz.” denildi.





Açıklamanın tamamı şöyle:





KAMUOYUNA DUYURU





Manevi Eğitim, Gözetim ve Psikoterapi Üniversitesi (CPSP), çok dinli dayanışmaya derinden bağlı bir topluluk olarak, dünya genelindeki tehlike altındaki dini azınlıklarla, özellikle kendi hükümetleri tarafından zulme uğrayan Türk Müslümanlarıyla dayanışma içindedir. Şu anda sürgünde olup Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan birçok kişi, CPSP çatısı altında pastoral psikoterapi disiplini öğrenip uygulayarak destekleyici bir yuva bulmuştur. CPSP tarafından Klinik Eğitimli din görevlileri olarak görevlendirilen birçok kişi, bağlılıklarını ve dayanıklılıklarını kanıtlamıştır.





Ayrıca, CPSP olarak, fedakarlık, dinler arası işbirliği ve eğitime adanmış felsefesiyle Hizmet hareketini tanıma ve onurlandırma fırsatını değerlendiriyoruz. Barış inşası, sosyal adalet ve eğitim fırsatlarını geliştirme taahhüdüyle bilinen Hizmet hareketi, ihtiyacı olanlara destek olma konusundaki bağlılığımızla örtüşmektedir. Bu hareket, farklı kültürler ve dinler arasında diyalog ve anlayışı teşvik eder, hizmetin özünün insan onurunu geliştirmek ve toplulukları güçlendirmek olduğunu vurgular.





Tüm CPSP üyelerini, topluluklara hizmet etmeye kendini adamış Hizmet hareketi mensuplarını desteklemeye aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz. Onların katkılarını memnuniyetle karşılıyor, hizmet ruhlarını ülkemize entegre etmeye çalışıyor ve onlara işbirliği, destek ve dostluk sunuyoruz.





Türkiye’de baskı altında olmalarına rağmen gösterdikleri dirençli duruş ve bağlılıklarına büyük değer veriyoruz. Ortaklığımız aracılığıyla anlamlı destek sağlamayı ve empati, saygı ve toplumsal hizmet konusundaki ortak değerlerimizi yansıtan girişimler üzerinde birlikte çalışmayı amaçlıyoruz. Bu iş birliği, onların topluluklar üzerindeki pozitif etkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.





CPSP ile Hizmet hareketi arasındaki bu birliktelik, şefkat ve eylem bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğinin bir kanıtıdır. Tüm üyelerimizi bu ortaklığı kucaklamaya ve nezaket ve destekle katkı sunmaya çağırıyoruz.





2 Kasım 2024

Raymond J Lawrence, CPSP Genel Sekreteri