Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de üzücü vefat: Seattle'lı gönüllü kızını kurtarmak isterken gölde boğuldu /19 Haziran 2021 15:03

ABD'de üzücü vefat: Seattle'lı gönüllü kızını kurtarmak isterken gölde boğuldu

ABD’nin Seattle Eyaleti’nde, Türkmen asıllı elektrik teknikeri Seattle Türkmen-Türk Kominiti Üyesi Parahat Akyshov (34), göle düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Parahat Akyshov’un cenazesi Cuma namazına müteakiben Seattle’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Akyshov’un sevenlerini büyük bir hüzne boğan olay, Seattle’deki Lake (Göl) Washington’da yaşandı. Parahat Akyshov, misafirleriyle tekne gezisi yaptığı sırada 4 yaşındaki kızı göle düştü. Suya atlayan genç işadamı Akyshov'un çevredeki bir başka tekne sahibinin yardımıyla kızı kurtarılırken, gölde kayboldu. 

Zaman Avustralya'da yer alan haberde Tüm çabalara rağmen kendisinden haber alınamadı. Emniyet ve kurtarma ekibi dalgıçlarının de devreye girmesiyle, bir sonraki gün (17 Haziran)  Parahat Akyshov’un cabsız bedenine ulaşıldı.

HAYIRSEVERLİĞİYLE TANINIYORDU

Çevresinde hayırseverliği, toplumsal olaylarda gayretleri ile tanınan Seattle Türk-Türkmen Kominiti üyesi, evli ve iki çocuk sâhibiydi.
Aktif kişiliği ve sosyal ilişkileriyle tanınan Seattle Türkmen-Türk Kominiti Üyesi Akyshov, Polis gününde, Emniyet görevlilerini tebrik ziyaretinde.

 Akyshov’un cenâzasi, Cuma Namazı sonrasında Seattle’da dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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