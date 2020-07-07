ABD'de vaka sayısı 3 Milyona yaklaştı, ölenlerin sayısı 130 bini aştı

Birçok bölgede yeni vakaların yeniden hızla artışa geçmesi, Başkan Donald Trump’ın krizi yönetme şekline karşı eleştirilerin yoğunlaşmasına neden olurken, ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme çabalarını da sekteye uğratıyor.





Salgını yol açtığı can kaybı oranı her ne kadar düşüşe geçmiş olsa da, uzmanlar ölümlerin vakaların tespit edilmesinden haftalar ya da aylar sonra gerçekleştiğine, bu nedenle de ölüm oranlarındaki mevcut düşüşün belirleyici bir unsur olmadığına dikkat çekiyor.





Birçok yerde önlemlerin gevşetildiği ve ekonominin önemli oranda yeniden hayata geçirildiği Amerika’da 39 eyalette vaka sayıları artıyor. Bunlar arasında 16 eyalette bu ay içinde bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi. Florida, bir günde 11 bin vaka tespitiyle Avrupa ülkelerinde bir günde kaydedilen vaka sayısının da üzerine çıktı.





Sağlık uzmanları, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde kalabalık halinde toplanmama uyarısında bulunmuştu. Başkan Donald Trump ise ülkedeki Corona virüsü vakalarının yüzde 99’unun “tamamen zararsız” olduğunu iddia etti.





En az beş eyalette son haftalarda virüse bağlı ölümlerin sayısındaki yeniden artış de dikkat ekiyor. Bunlar arasında en başta gelen Arizona’da Haziran ayının başında 259 ölüm kaydedilirken, aynı ayın son iki haftasındaysa 449 kişi Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Arizona’daki vakalar Haziran ayında yüzde 300 arttı ve ülkede bir ay içinde vaka sayıları en fazla artan eyalet oldu.





Vaka sayılarının hızla arttığı ve hastanelerin yeniden dolduğu Teksas eyaletinde, Austin Belediye Başkanı Steve Adler CNN’e yaptığı açıklamada, Trump’ın virüs vakalarının zararsız olduğu yorumunu, “Bu çok rahatsız edici ve böyle bir mesajın Amerika başkanından geliyor olması tehlikeli” sözleriyle eleştirdi.





Adler ayrıca eyalet genelinde birçok kentteki yerel yönetimlerin yeniden ‘evde kal’ talimatı yayınlama hazırlığında olduğunu ve eyalet valisine de salgına karşı tedbirlerin yeniden uygulanması için otoritesini kullanmasını çağrısında bulunduklarını belirtti.





Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ise Başkan Trump’ın hafta sonu yaptığı yorumu savundu, başkanın can kayıplarını küçümsemeye çalışmadığını söyledi. Meadows, “Sizin ya da benim ya da çocuklarım ve torunlarımın ne tür bir riskle karşı karşıya olduğuna istatistiksel olarak bakıp görmek önemli. Buna doğru bir şekilde bakıp başkanın ne dediğini öyle anlamaya çalışalım” dedi.





ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tahminlerine göre, 25 Temmuz itibariyle COVID-19 ölümleri ülke genelinde 140 bin ila 160 bine ulaşacak. Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Nevada, Oklahoma, Oregon, Güney Carolina, Texas, Utah ve Wyoming ölümlerin en fazla yaşanmasının tahmin edildiği eyaletler olarak sıralanıyor.