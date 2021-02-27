Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de vatandaşa dev yardım paketi Meclis'ten geçti /27 Şubat 2021 11:23

ABD'de vatandaşa dev yardım paketi Meclis'ten geçti

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsle mücadelede kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Başkan Joe Biden tarafından önerilen ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi 219'a karşı 212 oyla kabul edildi. 

Kararın ardından konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Amerikan halkı, hükümetin onlar için var olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi. 

Paketin Senato’da da onaylanması halinde, vatandaşlara kişi başı 1400 dolarlık yardım sağlanacak. 

Yardım paketi, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında tartışma başlatmıştı. Alınan kararın ardından konuşan Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi lideri Kevin McCarthy, "Hesapsızca para saçılmasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı. 
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