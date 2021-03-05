Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de vefat edenlerin sayısı 520 bini geçti /05 Mart 2021 19:52

ABD'de vefat edenlerin sayısı 520 bini geçti

ABD'de, son 24 saatte 1928 kişi daha korona virüsünden öldü ve toplam ölü sayısı 520 bin 387'ye yükseldi.ABD'de korona virüsü (Covid-19) verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 265 artarak 28 milyon 828 bin 292'ye çıktı.

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ABD'de salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1928 artarak 520 bin 387'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALIFORNIA'DA

California eyaleti 3 milyon 587 bini aşkın vakayla ABD'de ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 683 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 930 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Covid-19 kaynaklı 53 bin 466 can kaybıyla da California yine ilk sırada olurken, California'yı 48 bin 49 ile New York ve 44 bin 757 ile Teksas takip ediyor.

AŞI YAPILANLARIN SAYISI 82 MİLYON 572 BİNİ AŞTI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yapılan toplam aşı sayısının 82 milyon 572 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 54 milyon 35 binden fazla kişiye ilk doz, 27 milyon 795 bini aşkın kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

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