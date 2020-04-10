Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de virüsle mücadelede en yetkili isim: Bir daha asla tokalaşmayalım /10 Nisan 2020 13:13

ABD'de virüsle mücadelede en yetkili isim: Bir daha asla tokalaşmayalım

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Amerikalıların 'bir daha asla tokalaşmaması gerektiğini' ve bunun, ülkedeki grip vakalarını da azaltabileceğini söyledi.

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ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, Amerikalılara 'tokalaşmamayı' önerdi.

Wall Street Journal (WSJ) podcastine konuşan Fauci, insanlara salgın hastalıklardan korunmak için takıntılı bir biçimde el yıkama alışkanlığı edinme önerisinde bulunarak, "Size karşı dürüst olmak gerekirse, bir daha asla el sıkışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca koronavirüs hastalığını önlemede yararlı olmakla kalmayacak, muhtemelen grip vakalarını önemli ölçüde azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Fauci, ayrıca nisan ayının sonunda 'tünelin sonunda bir ışık' görmeyi umduğunu söyledi.

Çarşamba günü Fox News'e açıklamada bulunan Fauci, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının başlangıçta tahmin edilenden daha düşük olacağını düşündüğünü belirtmişti.

Geçen hafta ise Fauci ve görev gücünün diğer mensupları, sosyal izolasyon uygulaması başarılı olsa bile 100 bin ila 240 bin arasında Amerikalının hastalıktan ölebileceğinin sinyallerini vermişlerdi.
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