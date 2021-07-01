ABD'de yasa dışı hava fişek depolanan eve baskın

ABD'nin Los Angeles kentinde, yasa dışı hava fişek depolanan bir eve yapılan baskın sırasında patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.





Los Angeles'ta yasa dışı havai fişek depolanan bir eve yapılan baskında bomba imha ekiplerinin el koyduğu hava fişeklerin tıra yüklenmesi sırasında patlama meydana geldi.





Los Angeles itfaiyesinden yapılan açıklamada, olayda 10'u polis ve 3'ünün durumu ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığı belirtildi.





Patlama nedeniyle çevredeki binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.





Patlamanın ardından çevredeki evlerin tahliye edildiği ve olay yerinin güvenlik çemberine alındığı belirtildi.





1 kişi gözaltına alındı

Polis tarafından yapılan açıklamada, eve yapılan baskında binlerce havai fişeğin yanı sıra el yapımı patlayıcıların da ele geçirildiği kaydedildi. Baskında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.





Yetkililer, 'TIR'ın patlamanının şiddetini karşılayabilecek güçte olduğunu düşündüklerini' belirtirken, "Tüm gerekli protokoller uygulandı. Ancak olmaması gereken bir durum oldu ve nedenini bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.