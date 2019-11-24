Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de yasa dışı para soruşturması /24 Kasım 2019 16:10

ABD'de yasa dışı para soruşturması

ABD’de federal savcılar, Amerikan seçimlerine yasa dışı yolla yabancı para aktarmakla suçlanan Imaad Zuberi’nin, hakkındaki soruşturmayı engellemek için altı tanığa 6 milyon doları aşkın para teklif ettiğini öne sürdü.

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Savcılık ayrıca Zuberi’nin Türkiye, Libya ve Sri Lanka hükümetleri için lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü Amerikan devletinden gizlediğini iddia etti.ABD vatandaşı Zuberi, Los Angeles’ta çıktığı mahkemede; vergi kaçakçılığı, kampanya finansmanı ihlali ve yabancı devletler adına kayıt dışı lobicilik suçlamalarını kabul etti.

AKP’ye yakın işadamı da belgelerde

DW’nin aktardığına göre, Savcılık, Imaad Zuberi’yi, Türk hükümeti adına kayıt dışı lobicilik yapmakla da suçladı. Savcılık belgelerinde AKP’ye yakın bir Türk işadamının da ismi geçiyor.

Soruşturma kayıtlarını inceleyen Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Zuberi’nin faaliyetlerini araştıran FBI, AKP ile yakın ilişkileri bulunan Murat Güzel isimli Türk işadamını da sorguladı.

Kayıtlarda, federal savcılar ve FBI’ın, Güzel’i hem Zuberi’yle hem de bazı ABD’li vekiller ve yabancı yetkililerle yaptığı işler konusunda sorguya çektiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, Zuberi’nin bu yıl içinde Güzel’e verdiği 50 bin dolarlık bir çekin de incelendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara göre Güzel, savcılığın dokunulmazlık güvencesi üzerine yetkililere bilgi verdi.

Ancak mahkeme belgelerine göre, sessiz kalmaları veya yalan ifade vermeleri için para ödendiği ya da teklif edildiği öne sürülen altı tanık arasında Güzel’in de bulunup bulunmadığı net değil.

Güzel’in adı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın e-posta yazışmalarını yayımlayan Wikileaks’in Aralık 2016’da kamuoyuna ifşa ettiği belgelerde de geçiyordu.

Söz konusu belgelerde Güzel’in 2013 yılından itibaren Albayrak ile yazıştığı görülüyordu. Güzel, bir e-postada eski bir Kongre üyesine bir makalede Türkiye’yi önemli bir müttefik olarak yazdırdığı için övünmüştü.

Diğer yandan ABD eski Başkanı Barack Obama ve Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton’ın en büyük bağışçıları arasında yer alan 49 yaşındaki Zuberi, 2016’daki seçimleri kazanmasının hemen ardından da Donald Trump’ın en cömert destekçilerinden biri olmuştu.
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