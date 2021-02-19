ABD'de yeni iddia! Trump destekçileri Kongre'ye ikinci kez saldıracak

ABD tarihinde ilk kez yaşanan 6 Ocak Kongre baskının etkileri devam ediyor. Senato'daki azil yargılamasından aklanan eski Başkan Doland Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturacağı ümidi içinde olan QAnon teorisyenleri 4 Mart'ta Kongre binasını ikinci kez işgal etme planı yaptığı ortaya çıktı.





TRUMP DESTEKÇİLERİ 4 MART'TA YENİDEN SALDIRACAKLAR

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nden bir Demokrat, eski Başjan Trump destekçilerinin 4 Mart'ta Kongre binasına ikinci kez saldırma planı yaptığını söyledi. CNN International'a konuşan Komite Başkanı Adam Smith savunma yetkililerine QAnon komplo teorisyenleriyle Trump destekçilerinin 4 Mart'ta Kongre binasını yine kuşatmayı düşündüğünü söyledi.





Aşırılık yanlısı QAnon komplo teorisyenleri, ABD'de 1933 yılından önce seçilen başkanın göreve başlama töreninin yapıldığı gün olan 4 Mart tarihinde Trump'ın ABD Başkanı olarak geri geleceğini iddia ediyor.