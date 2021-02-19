Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de yeni iddia! Trump destekçileri Kongre'ye ikinci kez saldıracak /19 Şubat 2021 16:10

ABD'de yeni iddia! Trump destekçileri Kongre'ye ikinci kez saldıracak

6 Ocak'ta Kongre binasını işgal eden Trump destekçisi QAnon grubunun ABD Kongresi'ne ikinci kez saldırmayı planladığı iddia edildi.

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ABD tarihinde ilk kez yaşanan 6 Ocak Kongre baskının etkileri devam ediyor. Senato'daki azil yargılamasından aklanan eski Başkan Doland Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturacağı ümidi içinde olan QAnon teorisyenleri 4 Mart'ta Kongre binasını ikinci kez işgal etme planı yaptığı ortaya çıktı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ 4 MART'TA YENİDEN SALDIRACAKLAR
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nden bir Demokrat, eski Başjan Trump destekçilerinin 4 Mart'ta Kongre binasına ikinci kez saldırma planı yaptığını söyledi. CNN International'a konuşan Komite Başkanı Adam Smith savunma yetkililerine QAnon komplo teorisyenleriyle Trump destekçilerinin 4 Mart'ta Kongre binasını yine kuşatmayı düşündüğünü söyledi.

Aşırılık yanlısı QAnon komplo teorisyenleri, ABD'de 1933 yılından önce seçilen başkanın göreve başlama töreninin yapıldığı gün olan 4 Mart tarihinde Trump'ın ABD Başkanı olarak geri geleceğini iddia ediyor.
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