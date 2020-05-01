Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de yeni Koronavirüs kararı: 10 eyalette... /01 Mayıs 2020 23:38

ABD'de yeni Koronavirüs kararı: 10 eyalette...

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekonomik faaliyetlerin de bir bölümünün askıya alındığı ABD'nin 10 eyaletinde söz konusu süreçle ilgili yeni bir karar alındığı ifade edildi.

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ABD'de bugün 10 eyalette yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetildi. Bu eyaletlerde ekonomik faaliyetler kısmen yeniden başladı.

Texas'ta restoranlar, sinemalar ve diğer işletmelerin yeniden açılmalarına, kapasitelerinin sadece yüzde 25'ini kullanmaları şartıyla izin verildi.

Alabama, Maine ve Tennessee eyaletlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı.

Diğer eyaletler ise ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması için daha uzun vadeli takvimler açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin bazı bölgelerinde dükkanların 15 Mayıs'ta açılabileceğini söyledi.

Connecticut Valisi Ned Lamont ise bazı dükkanlar ile eğlence mekanlarının 20 Mayıs'a kadar açılabilmelerini umduğunu belirtti.

Michigan eyaletinde ise sokağa çıkma kısıtlamalarının 15 Mayıs'a kadar uzatılması protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'a protestocularla anlaşmaya varması çağrısı yaptı.

Trump, "Michigan Valisi protestoculara bir şey vermeli, yangını söndürmeli. Bunlar çok iyi insanlar ama öfkeliler. Hayatlarını güvenli bir şekilde geri istiyorlar! Onlarla buluşun, onlarla konuşun, anlaşın" dedi.
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