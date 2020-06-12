ABD'de yeni tartışma: 'Askeri üslerin adları' değişsin mi?

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Trump, “Aralarında Kuzey Carolina’daki Fort Bragg, Teksas’taki Fort Hood ve Georgia’daki Fort Benning’in de bulunduğu 10 Efsanevi Askeri Üssümüzün adlarını değiştirmemiz gerektiği görüşü dile getirildi. Bu Muazzam ve çok Kuvvetli Üsler Muhteşem Amerikan Mirasının yanısıra Kazanmanın, Zaferin ve Özgürlüğün bir parçası haline geldi. Amerika KAHRAMANLARINI bu kutsal topraklar üzerinde eğitip görevlendirerek iki Dünya Savaşını kazandı. Bu nedenle, benim yönetimim bu Muhteşem ve Efsanevi üslerin adlarının değiştirilmesi konusunu değerlendirmeye bile almayacak” diye yazdı.

Başkan Trump, paylaştığı son mesajda da “Dünyadaki en Büyük Ulus olarak tarihimizle oynanamaz. Ordumuza saygı gösterin!” ifadelerini kullandı.





“George Washington ve Thomas Jefferson tarihten silinmeli mi?”





Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Salı günü düzenlediği basın toplantısına Başkan Trump’ın askeri üslerin adlarının değiştirilmesi tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamalara değinerek başladı.





Üslerin adlarının değiştirilmesinin Başkan için söz konusu olmadığının altını çizdi. Kongre'nin bu yönde bir tasarı kabul etmesi halinde de Başkan Trump'ın bunu imzalamayacağını söyledi.





Dizi platformu HBO’nun Amerikan iç savaşını anlatan “Rüzgar Gibi Geçti” filmini geri çektiğine dikkat çeken Beyaz Saray sözcüsü “Sınırı nerede çizmek gerekiyor?” diye sorarak, görev yaptıkları dönemde köle çalıştıran Amerika’nın birinci ve üçüncü başkanlarına atıfta bulunup “George Washington ve Thomas Jefferson tarihten silinmeli mi?” ifadelerini kullandı.





Amerikalı bir askeri yetkili, CNN’e yaptığı açıklamada, Konfederasyon komutanlarının adlarını taşıyan askeri üs ve tesislerin adlarının değiştirilmesi konusunda istişarede bulunulmasına Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy’nin sıcak baktığını ancak bu konuda Beyaz Saray ve Kongre’nin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlerle görüşülmesi gerektiğini belirtmişti.





Askeri yetkili, “askeri üs ve tesislere ülkenin askeri tarihinde önemli bir yer tutan bir askerin adının verildiği, bu tarihi isimlerin de belirli bir ideolojiyi değil şahısları temsil ettikleri” vurgulamıştı.





Amerika’daki George Floyd protestolarında göstericiler siyahlara yönelik polis şiddetine dikkat çekiyor, bu durumun emniyet teşkilatında ırkçılığın kurumsal hale gelmesinin bir sonucu olduğunu savunuyorlar.





Hangi üsler Konfederasyon Ordusu komutanlarının adını taşıyor?





ABD’de 10 askeri üs adını Robert E. Lee dahil olmak üzere çoğu üst düzey general rütbesinde olan Konfederasyon komutanlarından alıyor.





Örneğin Georgia’daki Fort Benning Üssü’ne adını veren Konfederasyon Ordusu Generali Henry Benning, eyaletteki ayrılıkçı hareketin lideriydi ve köleliğin devam etmesini savunuyordu.





Diğer askeri üsler de Virginia, North Carolina, Alabama, Teksas ve Louisiana’da bulunuyor.





ABD ordusu içinde çok az sayıda kişi Konfederasyon Ordusu sembolleriyle bağlantıyı açık bir şekilde savunuyor. Ancak Konfederasyon subaylarının adını taşıyan bazı askeri üsler bu tartışmadan bağımsız olarak kendi çabasıyla efsane olmuş durumda.





Örneğin Fort Bragg ABD ordusunun en elit kuvvetlerine ev sahipliği yapıyor. O nedenle Fort Bragg ve benzeri askeri üslerin adının değiştirilmesi yönünde alınacak herhangi bir kararın ilgili eyaletlerin yönetimine danışarak alınması gerekebilir.





Emekli askerler ne diyor?





Fort Benning askeri üssünde daha önce komutan olarak görev yapmış olan emekli Tümgeneral Paul Eaton, Başkan Trump’ın açıklamalarının ABD ordusunun temsil ettiği ideallerle uyuşmadığını savundu. AP’ye konuşan emekli tümgeneral, “Bugün Donald Trump şunu resmi olarak kayda geçirmiştir. Bu ülkeyi kurumsallaşmış ırkçılıktan uzaklaştırmak yerine ırkçı vatan hainlerinin isimlerini askeri üslerimizin kapılarında muhafaza ederek kurumsal ırkçılığa ve onun geride bıraktığı mirasa tutunulması gerektiğine inandığını göstermiştir” dedi.





AP’nin sorusunu yazılı olarak cevaplayan Irak savaşı muharibi emekli Kara Albay Peter Mansoor da üslerin adlarının değiştirilmesi gerektiğini savundu. Mansoor, “Hizmet veren askerlerin çok azı bu üslere adını veren Konfederasyon liderlerinin ya da onların bu şekilde onurlandırılmalarına yol açan siyasi anlaşmaların arkasında yatan tarihi bilir. Güney’deki askerlerin küçük bir kısmından tepki gelebilir ama bu an bize bir şeyler öğretebilecek anlardan birisi. Artık ABD ordusunun hangi değerleri temsil ettiğini gösterecek bir değişikliği getirmenin nihayet zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.





Amerika’nın iç savaş tarihinde önemli yer tutan Virginia eyaletinin valisi Ralph Northam Haziran ayı başında eyaletin başkenti olan Richmond’daki tarihi Anıtlar Caddesi’nde iç savaş döneminde köleliği savunan konfederasyon komutanlarından General Robert Lee’nin heykelinin kaldırılacağını açıklamıştı.

5 Haziran Cuma günü ABD'nin Donanma Operasyonlarından Sorumlu Komutanı Amiral Mike Gilday, donanmaya ait çalışma yerleri, gemiler, uçak gemileri ve denizaltılar dahil olmak üzere bütün tesislerde Konfederasyon bayrağının kullanılmasını yasaklayan bir emir hazırlanması talimatını vermişti.



Karanlık tarihin sembolü mü yoksa miras ve gurur kaynağı mı?

Eski CIA Başkanı emekli general David Petraeus, Atlantic dergisinde yayımlanan makalesinde askeri üslerin adlarının değiştirilmesi çağrısında bulunmuş, üslerin adlarını aldıkları kişilerin bundan ne kadar ıstırap duysalar da konfederasyon için savaşarak vatana ihanet suçu işlediklerini savunmuştu.

Konfederasyon bayrağı, ona ait sembol ve heykeller ABD'de uzun süredir tartışma konusu. Bir grup, heykel ve bayrakların muhafaza edilmesine köleliği savunan bir savaşın sembolleri oldukları gerekçesiyle karşı çıkarken, bir grup da heykelleri ve bayrağı Güney’in gurur kaynağı ve tarihi mirası olarak görüyor.

Konfederasyon komutanlarının heykelleri ve konfederasyon bayrağı aynı zamanda beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların da bir süredir öne çıkardığı semboller.



