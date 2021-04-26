Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de yetişkinlerin %42'si aşılandı /26 Nisan 2021 12:26

ABD'de yetişkinlerin %42'si aşılandı

16 yaşının üzerinde her yetişkinin Koronavirüs aşısı olabildiği ABD'de nüfusun yüzde 42'si en az bir doz aşı olurken; sıra, aşıya karşı şüpheli nüfusun ikna edilmesine geldi.

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CNN'de yer alan habere göre, ABD'de uzmanlar nüfusun yüzde 42'sinin Koronavirüs aşısını en az bir doz olduğu ülkede, kalan yüzde 50'nin aşılanmasında sürecin daha yavaş ilerleyeceğini tahmin ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre nüfusun yüzde 28,5'i  iki doz aşısını oldu. 

Beyaz Saray Covid-19 Danışmanı Andy Slavitt "İlerleme kaydetmeye devam edeceğiz ancak nüfusun aşı olan ilk yüzde 50'si kadar hızlı ilerlemeyecek. Daha yavaş ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi. Slavitt, aşı hakkında bölgesel eğitimler vererek şüphelilerin de ikna edilebileceğini söyledi ve ekledi: "İnanılmaz derecede etkili bir aşı. İnsanlar bu gerçekleri öğrendiğinde fikirleri değişmeye başlayacak" 

ABD'de uzmanlar aşı şüphelileri nedeniyle sürecin yavaş ilerleyeceğini düşünüyor. Hazırlanan bir rapor, gelecek ay itibariyle aşı olmaya sıcak bakanların sayısının en düşük noktada olacağını gösterdi. 
 
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Dr. Francis Collins, pek çok ABD'linin aşı olmaya sıcak bakmadığını şöyle aktarmıştı: "Pek çoğu virüsü arkamızda bırakmak için geliştirilen bu olanağın bir parçası olmak istemiyor" 
 
ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanın Dr. Anthony Fauci, salgının kontrol altına alınması için ülkenin yüzde 70 ila 80'inin aşılanması gerektiğini söylemişti. 

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