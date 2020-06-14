Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de polis şiddeti durmuyor: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler /14 Haziran 2020 10:37

ABD'de polis şiddeti durmuyor: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD’de dün gece siyah bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyah adam polise direnince vurularak öldürüldü.

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD’de haftalardır devam eden protestolara rağmen polis şiddeti son bulmuyor. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde dün gece polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitti.

Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Polis, Brooks’u kaçtığı sırada vurarak öldürdü.

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada "Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.

GBI, olayla ilgili sosyal medyada yer alan videonun incelendiğini aktarırken, Brooks’un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emniyet müdürü istifa etti

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, olayın ardından Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields'in istifa ettiğini duyurdu. 

Restoran ateşe verildi

Öte yandan Brooks'un öldürülmesinin ardında başlayan protestolar gün içinde devam etti.

Daha sonra olayın yaşandığı restoranın önünde ateşler yakılarak Brooks'un ölümü protesto edildi.

Kısa bir süre sonra ise restoran göstericiler tarafından ateşe verildi.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de polis şiddeti durmuyor: Bir siyahiyi daha böyle... Sonraki Haber >>

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:24