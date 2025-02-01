Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de yine uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var /01 Şubat 2025 09:31

ABD'de yine uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir uçak düştü. Philadelphi şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınına düşen uçak patladı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. 29 Ocak'ta da American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopter çarpışmıştı.

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ABD'den üstü üste uçak kazaları yaşanıyor. Pensilvanya eyaletinde akşam saatlerinde bir uçağın düştüğü duyuruldu.

Hava ambulansı olduğu belirtilen uçak, Northeast Philadelphia Havalimanı'ndan kalktıktan sonra yerel saatle 18.30'da (2330GMT) düştü ve birden fazla yangına neden oldu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta iki kişinin bulunduğunu açıkladı.

Ancak yerel FOX 29 muhabiri, Philadelphia Polis Departmanı’na dayandırdığı haberinde uçakta iki pilot, iki doktor, bir hasta ve bir aile üyesi olmak üzere en az altı kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

"UÇAKTA 6 KİŞİ VARDI"

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta altı kişinin bulunduğunu belirterek medya haberlerini destekledi.

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, görgü tanıklarının yüksek patlama sesleri duyduklarını ve birçok aracın yandığını bildirdiğini aktardı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı, Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun." denildi.

UÇAK VE HELİKOPTER ÇARPIŞMIŞTI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.
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