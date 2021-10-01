Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de yönetimi 'kapanmaktan' kurtaracak onay geldi /01 Ekim 2021 01:05

ABD'de yönetimi 'kapanmaktan' kurtaracak onay geldi

ABD'de yönetimin kapanması anlamına neden olabilecek süreç, yönetime 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısının onaylanmasıyla durdurulmuş oldu.

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ABD Temsilciler Meclisi, federal yönetimin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Amerikan federal yönetime 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 175 vekil tasarının aleyhinde, 254 vekil ise lehinde oy kullandı.

Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçici bütçe tasarısının 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, yönetimin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.
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