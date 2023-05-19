Samanyolu Haber /Dünya / ABD Yüksek Mahkemesi'nden Reina saldırısı kararı /19 Mayıs 2023 07:45

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Reina saldırısı kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 2017'de İstanbul Reina'da düzenlenen silahlı saldırıda, hayatını kaybeden kurban yakınlarının Twitter'a karşı açtığı davada, sosyal medya şirketi lehine karar verdi.

SHABER3.COM

İstanbul'da 39 kişinin öldüğü IŞİD'in Reina saldırısında içerik engellemediği için ABD'de Twitter aleyhine kurban yakınlarınca açılan davada yüksek mahkeme kararını verdi. Mahkeme, sosyal medya şirketinin, örgütlerin yayınladıkları içerikleri engelleyemediği için "terörle mücadele yasası" kapsamında sorumlu tutulma talebini reddetti.

IŞİD'in 2017'de İstanbul Reina'da yılbaşı kutlaması sırasında düzenlediği saldırıda öldürülen Ürdünlü Nawras Alassaf'ın ailesinin ABD'de Twitter'a karşı yürüttüğü yargı sürecinde Yüksek Mahkeme kararını verdi.

Dokuz hakim oy birliği ile sosyal medya platformunun kullanıcıların yayınladığı tartışmalı içerikler nedeniyle "terörle mücadele yasası" kapsamında yargılanamayacağına hükmetti. Alınan karar, "Twitter'ın zaferi" şeklinde yorumlandı.

Dava, Yüksek Mahkeme'nin bu dönem içinde ele aldığı ve internet şirketlerini, kullanıcılar tarafından paylaşılan tartışmalı içeriklerden sorumlu tutmayı amaçlayan iki davadan biriydi.

YouTube'a karşı açılan benzer bir davada da yargıçlar, internet şirketlerini kullanıcıları tarafından yayınlanan içerikle ilgili şikayetlerden koruyan ve İletişim Ahlak Yasası'nın 230. bölümü olarak adlandırılan federal yasayı daraltma girişimine ilişkin karar vermekten de kaçındı.

Yargıç Clarence Thomas, Ortaköy'deki eğlence merkezinde 2017 yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında, hayatını kaybeden Nawras Alassaf'ın akrabalarının Twitter'a açtığı davanın, "sosyal medya şirketinin saldırının gerçekleşmesine yardım ve yataklık ettiğini makul bir şekilde iddia etmekten çok uzak" olduğunu belirtti.

İstanbul'da 1 Ocak 2017'de gerçekleşen katliamda Alassaf dahil 39 kişi hayatını kaybetmişti. Reina adlı gece kulübüne düzenlenen saldırıda 70 kişi de yaralanmıştı.

Kurban yakınları, Twitter'ı, Amerikalıların "uluslararası bir terör eylemi" ile ilgili zararlarını tazmin etmelerini öngören Terörle Mücadele Yasası'nın ihlal ederek, örgütün hesapları ve paylaşımları için platformu denetlemeyerek "IŞİD'e yardım ve yataklık etmekle" suçluyor.

Yine ABD Yüksek Mahkemesi üyeleri, IŞİD'in Reina saldırısında sosyal medya şirketlerine karşı açılan davadan yola çıkarak, şubat ayında "İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. bölümünü tartışmaya açmıştı.

Ancak Reina'daki terör saldırısında, diğer 39 kişi ile hayatını kaybeden Alassaf'ın Amerikan vatandaşı akrabalarının Twitter'a açtığı davada, Yüksek Mahkeme üyelerinden farklı görüşler gelmişti.

Mahkeme üyeleri, internet şirketlerini çok çeşitli davalardan koruyan İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. bölümü uyarınca sağlanan bir tür yasal dokunulmazlığın daraltılıp daraltılmayacağı konusunda görüş birliğine varamamıştı.

Reina saldırısında ne olmuştu?

İstanbul'da 1 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda Abdulkadir Masharipov elindeki AK-47 marka uzun namlulu silahla ilk önce etrafa ateş açtı.

Sonrasında polis memuru Burak Yıldız'ı öldüren Masharipov, ardından kapıda bekleyen gece kulübünün özel güvenliğini sağlayan kişilere ateş açtı. Yaklaşık 7 dakika süren saldırı sonrası saldırgan üstünü değiştirerek gözden kayboldu.

Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı.

Daha sonra yakalanan saldırgan Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Yüksek Mahkemesi'nden Reina saldırısı kararı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:18