ABD Yüksek Mahkemesi'nden Reina saldırısı kararı

Reina saldırısında ne olmuştu?

İstanbul'da 1 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda Abdulkadir Masharipov elindeki AK-47 marka uzun namlulu silahla ilk önce etrafa ateş açtı.

İstanbul'da 39 kişinin öldüğü IŞİD'in Reina saldırısında içerik engellemediği için ABD'de Twitter aleyhine kurban yakınlarınca açılan davada yüksek mahkeme kararını verdi. Mahkeme, sosyal medya şirketinin, örgütlerin yayınladıkları içerikleri engelleyemediği için "terörle mücadele yasası" kapsamında sorumlu tutulma talebini reddetti.IŞİD'in 2017'de İstanbul Reina'da yılbaşı kutlaması sırasında düzenlediği saldırıda öldürülen Ürdünlü Nawras Alassaf'ın ailesinin ABD'de Twitter'a karşı yürüttüğü yargı sürecinde Yüksek Mahkeme kararını verdi.Dokuz hakim oy birliği ile sosyal medya platformunun kullanıcıların yayınladığı tartışmalı içerikler nedeniyle "terörle mücadele yasası" kapsamında yargılanamayacağına hükmetti. Alınan karar, "Twitter'ın zaferi" şeklinde yorumlandı.Dava, Yüksek Mahkeme'nin bu dönem içinde ele aldığı ve internet şirketlerini, kullanıcılar tarafından paylaşılan tartışmalı içeriklerden sorumlu tutmayı amaçlayan iki davadan biriydi.YouTube'a karşı açılan benzer bir davada da yargıçlar, internet şirketlerini kullanıcıları tarafından yayınlanan içerikle ilgili şikayetlerden koruyan ve İletişim Ahlak Yasası'nın 230. bölümü olarak adlandırılan federal yasayı daraltma girişimine ilişkin karar vermekten de kaçındı.Yargıç Clarence Thomas, Ortaköy'deki eğlence merkezinde 2017 yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında, hayatını kaybeden Nawras Alassaf'ın akrabalarının Twitter'a açtığı davanın, "sosyal medya şirketinin saldırının gerçekleşmesine yardım ve yataklık ettiğini makul bir şekilde iddia etmekten çok uzak" olduğunu belirtti.İstanbul'da 1 Ocak 2017'de gerçekleşen katliamda Alassaf dahil 39 kişi hayatını kaybetmişti. Reina adlı gece kulübüne düzenlenen saldırıda 70 kişi de yaralanmıştı.Kurban yakınları, Twitter'ı, Amerikalıların "uluslararası bir terör eylemi" ile ilgili zararlarını tazmin etmelerini öngören Terörle Mücadele Yasası'nın ihlal ederek, örgütün hesapları ve paylaşımları için platformu denetlemeyerek "IŞİD'e yardım ve yataklık etmekle" suçluyor.Yine ABD Yüksek Mahkemesi üyeleri, IŞİD'in Reina saldırısında sosyal medya şirketlerine karşı açılan davadan yola çıkarak, şubat ayında "İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. bölümünü tartışmaya açmıştı.Ancak Reina'daki terör saldırısında, diğer 39 kişi ile hayatını kaybeden Alassaf'ın Amerikan vatandaşı akrabalarının Twitter'a açtığı davada, Yüksek Mahkeme üyelerinden farklı görüşler gelmişti.Mahkeme üyeleri, internet şirketlerini çok çeşitli davalardan koruyan İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. bölümü uyarınca sağlanan bir tür yasal dokunulmazlığın daraltılıp daraltılmayacağı konusunda görüş birliğine varamamıştı.Sonrasında polis memuru Burak Yıldız'ı öldüren Masharipov, ardından kapıda bekleyen gece kulübünün özel güvenliğini sağlayan kişilere ateş açtı. Yaklaşık 7 dakika süren saldırı sonrası saldırgan üstünü değiştirerek gözden kayboldu.Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralandı.Daha sonra yakalanan saldırgan Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.