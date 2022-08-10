ABD'de deki Müslüman cinayetlerin baş şüphelisi şaşkınlığa sebep oldu

"Şüpheli Afgan göçmen"





Polis departmanı: "Cinayetlerin ırk ve din temelli olduğuna inanıyoruz"









62 yaşındaki Muhammad Ahmed, Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunmuştu.

Albuquerque bölgesindeki camilerin çevresinde güvenliği artıran polis, gözaltına alınan şüphelinin şehrin İslami göçmen topluluğundan 51 yaşındaki Muhammed Syed olduğunu duyurdu.Albuquerque Polis Departmanı Şefi Harold Medina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Albuquerque'de en son bir Müslüman erkeğin öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetlerin baş şüphelisi o" ifadesini kullandı.Polis, önceki gün, saldırılarla bağlantılı olduğunu düşündüğü gri bir aracın fotoğrafını ve detaylarını yayımlayarak, aracın bulunması için halka çağrıda bulunmuştu. Olayla ilgili gelişmelerin daha sonra aktarılacağı bildirildi.Yetkililer, cinayetlerin muhtemelen ırk ve mezhepsel arka planlı kişisel kinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.Dört kurbanın tümü de Afgan veya Pakistan kökenli. Biri kasım ayında, diğer üçü ise son iki hafta içinde öldürüldü.Polis, zanlının Albuquerque'deki evinde yapılan aramada, zanlının kurbanları bir ölçüde tanıdığını ve aralarında kişisel sorunların olmuş olabileceğini gösteren kanıtların ortaya çıkarıldığını söyledi.New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, 3'ü son iki hafta içinde olmak üzere geçen kasımdan bu yana 4 Müslümanın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.41 yaşındaki Aftab Hüseyin, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde vurularak öldürülmüştü.Öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hüseyin, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürülmüş ve 5 Ağustos Cuma gecesi de 25 yaşındaki Naim Hüseyin'in silahlı saldırıların son kurbanı olduğu açıklanmıştı.ABD Başkanı Joe Biden da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Albuquerque'de 4 Müslüman erkeğin korkunç şekilde öldürülmesi beni öfkelendirdi ve üzdü. Bu konuda tam soruşturma sürerken, dualarım kurbanların aileleriyle ve yönetimim Müslüman toplumun yanında güçlü şekilde duruyor. Bu nefret dolu saldırıların ABD'de yeri yok" ifadesine yer vermişti.