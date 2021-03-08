Samanyolu Haber /Gündem / ABD'deki AA çalışanlarının ‘Stop Erdogan’ zorbalığı karakolluk oldu /08 Mart 2021 19:20

ABD'deki AA çalışanlarının ‘Stop Erdogan’ zorbalığı karakolluk oldu

Aralarında Cahit Oktay ve Lokman Elibol’un bulunduğu Anadolu Ajansı çalışanı 3 kişi, Türkiye’deki 62 bin siyasi tutuklu için ‘Stop Erdogan’ kampanyası başlatan AST yetkilisi Murat Kaval’ın ABD’deki evinin bahçesine zorla girmeye çalıştı. 3 kişinin görüntüsünü kaydederek kimliklerine ulaşmaya çalışan Kaval, FBI’ye de şikayette bulundu

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ABD’nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı’na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana yansıtılan ‘Stop Erdogan’ görseli bir süredir Türkiye’de tartışma konusu.

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları Cahit Oktay, Lokman Elibol ve henüz kimliği belirsiz bir kişi ‘Stop Erdogan’ kampanyası başlatan Advocated Silence of Turkey (AST) adlı sivil toplum örgütünün yetkilisi Murat Kaval’ın ABD’deki evine gitti.

ZORBA GİBİ GİRMEYE ÇALIŞTILAR
Kaval’ın iddiasına göre, 3 kişi evinin bahçesine zorla girmeye çalıştı. AA çalışanlarının daha öncesinden kendisiyle röportaj yapmak için irtibata geçmediklerini söyleyen Kaval: “Bir mail bile atmadan evimin bahçesine zorba gibi girmeye çalıştılar” dedi.

ABD’DE SUSTURMAYA ÇALIŞACAK KADAR CAHİLSİNİZ
Cahit Oktay’ın kendisine “‘Stop Erdogan’ demek Türkiye düşmanlığıdır” dediğini aktaran Kaval: “İfade özgürlüğünden anladıkları bu kadar. Erdoğan Türkiye’ymiş. AA çalışanıyız diyorlar devletiz der gibi. ABD’de bile susturmaya çalışacak kadar cahilsiniz. Susmayacağız” şeklinde konuştu.

AST’yi hedef göstermeye çalıştıklarını söyleyen Kavala: “Korkaklar gibi kaçtılar. Yüzlerini isimlerini gizlediler. Bunlarla ilgili FBI New York, New Jersey ve NY polis departmanına yaptık. Hapse iftira ile atılan 62 bin 669 kişinin sesi olmak için ‘Stop Erdogan’ dedik” diye konuştu.

‘Love Erdogan’ kampanyasının kendi kampanyalarına karşı başlatıldığını söyleyen Kaval: “Zorla sevgi olmaz. Biz Türk insanını çok seviyoruz ama seni sevmiyoruz. Acaba ‘Diktatör Erdoğan’ deseydik ne olacaktı” ifadelerini kullandı.

Kaval son olarak 21 Mart’ta hapisteki siyasi tutukluların özgürlüğü için 50 bin kişinin katılımıyla sanal kampanya başlatacaklarını söyledi.


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