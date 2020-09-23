ABD'deki aşı çalışmasında son aşamaya geçildi

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD merkezli Johnson & Johnson şirketi, üzerinde çalıştığı Covid-19 aşı adayını üçüncü ve son aşamada 60 bin insan üzerinde denemeye başladığını açıkladı.





ABD merkezli ilaç, tıbbi-kozmetik malzeme şirketi Johnson & Johnson, yeni koronavirüs aşısı adayının insan deneylerinin üçüncü ve son aşamaya geçtiğini duyurdu.





ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonuna kadar aşı bulunması ve ülke çapında dağıtılması için başlattığı 'Warp Speed Operasyonu'na dahil olan ilaç şirketlerinden dördüncüsü de insan deneylerinde son aşamaya geçmiş oldu.





Şirketlerden diğer üçü Moderna, Pfizer ve AstraZeneca olurken, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), AstraZeneca'nın Britanya'daki deneklerinde nörolojik rahatsızlık baş göstermesi nedeniyle ABD'deki deneylerini askıya almış durumda.





Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre J&J'in aşı adayının son klinik deney aşamasına ABD ve diğer ülkelerdeki 205 lokasyonda 60 bin gönüllü katılacak.