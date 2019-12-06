ABD'deki askeri üste silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Pensacola Deniz Hava Üssü'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirdi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Deniz Hava Üssü'nde silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin açıklamasına göre saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişi öldü. Olayda birden fazla kişi yaralandı.





Bölge kolluk kuvvetlerinin açıklamasına göre saldırgan güvenlik güçleri tarafından vurulduktan sonra hastanede yaşamını yitirdi.





Olaydan iki gün önce ABD'nin Pearl Harbor Askeri Tersanesi'nde bir ABD'li bir deniz kuvvetleri mensubu silahlı saldırı düzenlemişti.