ABD'deki bazı eyaletlerde kişi başı 75-1.500 dolar arası ödeme yapılacak

Yaşanan koronavirüs pandemisi ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla dünya genelinde yaşanan ekonomik krizi ABD'de de etkisi göstermeye devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek enflasyon oranlarının görüldüğü ülkede merkez bankası da faiz artırma kararlarına devam ediyor.



Bu ortam sürerken bazı eyalet yönetimlerinin ise vatandaşlarına maddi yardım kararı aldığı ifade edildi.





ABDPost.com'da yer alan habere göre ABD’de bazı eyaletler vatandaşlarını desteklemek için yardım ve destek paketleri devreye alıyor. Bu eyaletler ve destek rakamları şöyle: ABD’de bazı eyaletler vatandaşlarını desteklemek için yardım ve destek paketleri devreye alıyor. Bu eyaletler ve destek rakamları şöyle:

California'lıların enflasyon karşısında biraz da olsa rahatlamasını sağlayacak destek 1.050 dolara çıkıyor. Destek çekleri Vali Gavin Newsom’un bu ayın başlarında imzaladığı 308 milyar dolarlık eyalet bütçesinden gelecek.Eyalet toplam 9.5 milyar dolar dağıtacak.2021 vergi beyannamesini 30 Haziran’a kadar veren eyalet sakinleri, Eylül ayına kadar ekstra nakit alacaklar. Colorado’nun Gelir Departmanına göre, bireyler 750 dolar, ortak başvuru sahipleri 1.500 dolar alacak.17 Ekim’e kadar başvuru yapanlar, ödemelerini 31 Ocak 2023’e kadar alacaklar.Mayıs ayında Delaware, bütçe fazlası nedeniyle 2020’de beyanname veren vergi mükelleflerine 300 dolarlık “yardım indirimi” ödemeleri göndermeye başladı. Ortak başvuruda bulunan çiftlerin her biri 300 dolar alabiliyor.Vali Brian Kemp, tek başvuru yapanlar için 250 dolar, hane reisleri için 375 dolar ve müşterek başvuruda bulunanlar için 500 dolar destek ödemesi yapmak için yasayı imzaladı.Bu teşvik paketi de eyaletin bütçe fazlasından geldi.1 Temmuz’dan itibaren eyalet yönetimi, tahmini olarak 1,83 milyar dolarlık bir yardım paketini onayladı. Paket, gelir ve emlak vergisi indirimlerinin yanı sıra satış vergilerinde kısa vadeli bir indirimi içeriyor.2021’de 200 bin dolardan az kazanan bireyler 50 dolar gelir vergisi indirimi alırken, gelirleri 400 bin doların altında olan ortak başvuru sahipleri 100 dolar alacak .Çeklerin dağıtımına 12 Eylül haftasında başlaması ve sekiz hafta sonra bitmesi bekleniyor.Maine kısa süre önce eyalet bütçesinin fazla vermesinin ardından sakinlerine 850 dolara kadar yardım çekleri göndermeye başladı.Yardımdan faydalanmak isteyen Maine sakinlerinin, 31 Ekim 2022 tarihine kadar bu ilgili web sitesini kontrol ederek, eyalette tam zamanlı olarak ikamet ettikleri ile ilgili bilgi ve 2021 gelir vergisi beyannamesi ibraz etmeleri gerekiyor.Vali Phil Murphy, vergilerini Sosyal Güvenlik numarası yerine vergi mükellefi kimlik numarası ile beyan edenlere 500 dolarlık ödemeler için 53 milyon dolar tahsis edilmesini önerdi.Bu destek Murphy ve eyalet yasama meclisinin 2021 sonbaharında 1 milyon New Jersey sakinine 500 dolarlık çek içeren bir bütçeyi onaylamasından sonra gelen ikinci bir destek paketi.Temmuz ayında eyalet, engelli kişilere, yaşlı ev sahiplerine ve kiracılara ödenecek 121.7 milyon dolarlık Emlak Vergisi/Kira yardım paketini devreye aldı. Program için uygun olanlar, myPath web sitesini ziyaret etmeli veya 31 Aralık 2022’den önce kağıt başvuruda bulunmalıdır. Ödemeler, doğrudan mevduat veya çek yoluyla yapılacak.Maksimum standart destek 650 dolar ancak eyaletin Gelir Departmanına göre bazı ev sahipleri ek indirimlerde 925 dolara kadar hak kazanabilir.Bireylere tek seferlik 250$’lık bir çek verilirken, ortak başvuru sahipleri bir defaya mahsus 500$’lık bir çek alacaklardır