Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki 'bebek maması' krizini aşmak için yeni adım /08 Temmuz 2022 21:44

ABD'deki 'bebek maması' krizini aşmak için yeni adım

Ülkedeki en büyük bebek mamas üreticilerinden birisi olan markanın piyasadan çekilmesi sonrasında yaşanan arz krizinin aşılması için ABD'de yeni bir planın devreye sokulmaya hazırlanıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

ABDPost.com'da yer alan habere göre ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bebek maması açığını gidermek için acil durum onayıyla ülkeye malzeme gönderecek yabancı üreticilere yardım etme planlarını duyurdu ve ülkede pazarlama yapmak için uzun vadeli yetkilendirme konusunda da güvence verileceğini açıkladı.

FDA'nın Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi Müdürü Susan Mayne, kurumun sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "En genç ve en savunmasız bireylerin güvenli ve besleyici formül ürünlerine erişiminin sağlanması FDA için en önemli önceliktir. FDA, ABD pazarına yeni giren bebek maması üreticilerinin gelecek haftalarda, aylarda ve yıllarda formül üretmeye ve tedarik etmeye devam etme seçeneklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, başvuru sürecini daha verimli hale getirmek için FDA'nın toplantılara ev sahipliği yapacağı ve üreticilere düzenleyici sistem aracılığıyla çalışmak için tek temas noktası sağlayacağı duyuruldu.

Ayrıca, son krizinden sonra ABD'ye 9 ülkeden toplam 400 milyondan fazla 8 ons şişelerde (yaklaşık 227 gram) bebek maması getirildiği, FDA kılavuzuna uygun üretilen yabancı mamaların ABD pazarındaki yetkilendirmelerinin şimdilik 14 Kasım'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'de en büyük yerli bebek maması üreticisi Abbott'un Michigan'daki fabrikası 4 Haziran'da açılmasının ardından şiddetli fırtınaların tesise zarar vermesi üzerine 13 Haziran'da yeniden kapanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'deki 'bebek maması' krizini aşmak için yeni adım Sonraki Haber >>

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:25