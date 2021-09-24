Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki bir markette silahlı saldırı düzenlendi /24 Eylül 2021 00:40

ABD'deki bir markette silahlı saldırı düzenlendi

ABD’nin Tennessee eyaletindeki bir markette düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve bazıları ağır olmak üzere 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise olaydan sonra marketin dışındaki bir otoparkta ölü olarak bulunduğunu aktarıldı.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD’nin Tennessee eyaletinde silahlı bir saldırgan süpermarkette ateş açtı. Memphis'in doğusundaki Collierville kasabasında yaşanan saldırıyla ilgili bilgi veren Emniyet Müdürü Dale Lane, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet Müdürü Lane, çevre hastanelerine kaldırılan yaralıların bazılarının ağır şekilde yaralandığını söyledi. Lane, tek başına hareket ettiğine inanılan saldırganın mağazanın dışındaki bir otoparkta ölü bulunduğunu söyledi.

Süpermarketler zinciri Kroger’da meydana gelen silahlı saldırıdan hemen sonra Collierville ve Memphis polisi olay yerine akın etti. Açıklamaya göre polis, kurbanlara ve süpermarkette gizlenenlere yardım etti.

Lane, "Buzdolaplarında ve kilitli ofislerde saklanan insanlar bulduk" dedi.

Yerel basın, şüphelinin cesedinin bir aracın içinde bulunduğunu bildirdi. Emniyet müdürü, saat 13.30 sıralarında yaşanan silahlı saldırıdan yaklaşık iki saat sonra, "O aracı ve üzerindekileri aramak için bazı özel teçhizat bekliyoruz" dedi.

Silahlı şiddeti "Collierville tarihinde meydana gelen en korkunç olay" olarak nitelendiren yetkililer, saldırın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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