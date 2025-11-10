ABD'deki bütçe kirizi uçuş sektörünü felç etti: Binlerce uçuş iptal

ABD’de 40 gündür devam eden hükümet kapanması, ülke genelinde havacılık sektörünü felç etti. Pazar günü 2 bin 700’den fazla uçuş iptal edilirken, on binlerce yolcu mağdur oldu.





UÇUŞLARDA GECİKMELER VE İPTALLER ARTIYOR

Uçuş verilerini takip eden FlightAware sitesine göre, yalnızca pazar günü 10 bine yakın uçuşta gecikme yaşandı. Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise 1.500’den fazla uçuş iptal edildi.





Hükümetin kapanmasının uzaması, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine işaret ediyor.





BAKAN DUFFY’DEN “YÜZDE 20 AZALTMA” UYARISI

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümet krizinin sürmesi durumunda hava trafiğinde ciddi azalma yaşanabileceğini açıkladı. Duffy, ek bütçe kesintileri nedeniyle uçuşların yüzde 20’ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.





HAVA TRAFİK KONTROLÜNDE PERSONEL SIKINTISI

Kapanmanın en büyük etkisi, hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanıyor. Aktif görevdeki kontrol memuru sayısının azalması, iptallerin ve gecikmelerin ana nedeni olarak gösteriliyor. Havayolu şirketleri, iptaller nedeniyle sorumluluğu hükümete ve Kongre’ye yüklerken, yolcuların sabrı tükenmiş durumda.





EKONOMİK VE OPERASYONEL ETKİLER DERİNLEŞİYOR

Uzmanlar, hükümetin kapalı kalmasının yalnızca kamu hizmetlerini değil, özel sektörü de olumsuz etkilediğini vurguluyor. Havacılık sektöründe artan maliyetler ve operasyonel aksamalar, ülke ekonomisinde büyüyen bir zararın sinyali olarak değerlendiriliyor.





ABD’de hükümetin yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtilse de, krizin kısa vadede çözülmemesi durumunda hava taşımacılığındaki kaosun büyüyeceği tahmin ediliyor.