Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki Covid-19 vakalarıyla ilgili yeni araştırma /28 Temmuz 2021 22:12

ABD'deki Covid-19 vakalarıyla ilgili yeni araştırma

ABD'de koronavirüs vaka sayıları üzerine yapılan bir araştırmada vakaların yüzde 60'nın bildirilmemiş olabileceğinin ortaya çıktığı belirtildi.

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Washington Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, ABD'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 60'ının bildirilmemiş olabileceği belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Washington Üniversitesi'nde istatistik alanında doktora öğrencisi Nicholas Irons ve istatistik ve sosyoloji profesörü Adrian Raftery, Covid-19 vakalarını araştırmak için bir istatistiksel model geliştirdi.

Bu modele göre, mart ayı itibarıyla ABD'de yaşayan 65 milyon kişinin (nüfusun yüzde 19.7'si) enfekte olduğu tahmininde bulunuldu.

Irons ve Raftery, The COVID Tracking Project (Covid İzleme Projesi) verilerine ve Indiana ile Ohio eyaletinde gelişi güzel yapılan testlere dayanarak, ABD'de doğrulanmış her vaka için test yoluyla doğrulanmayan 2,3 vaka olabileceğini kaydetti. Bu da, ABD'deki Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 60'ının bildirilmediği anlamına geliyor.

Aşı çağrısı

Öte yandan araştırmacılar, salgının ciddiyeti ve testlerin mevcudiyeti gibi faktörlere bağlı olarak eksik sayım oranının eyaletlere göre büyük ölçüde değiştiğini ifade etti. Virüsün son derece bulaşıcı Delta varyantına atıfta bulunan Irons, ABD'deki insanları uyanık kalmaya ve aşı olmaya çağırdı.

Irons, Boston Globe'a verdiği demeçte, "Tetikte olmazsak daha fazla ölümün meydana gelmesi için hala çok fazla potansiyel var ve mümkün olduğunca çok aşı olmaya çalışmıyoruz" dedi.

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Science'da (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde) yer aldı.

Temmuz ayının başlarında, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de enfeksiyonların bildirilenden 12 kat yüksek olduğunu tespit eden bir çalışma yayınlamıştı.

Ocak ayında ise Minnesota Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, tüm ölümlerin yüzde 35'inin bildirilmediğinin tahmin edildiği açıklanmıştı.
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