Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki dava İngiliz Kraliyet Sarayı'na bomba gibi düştü /14 Ocak 2022 08:36

ABD'deki dava İngiliz Kraliyet Sarayı'na bomba gibi düştü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'ün, ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında yargılama muafiyeti olmadığı yönündeki kararın ardından, askeri unvanları geri alındı.

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin onayı ve mutabakatıyla York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himaye görevlerinin Kraliçe'ye iade edildiği belirtildi.

Prens Andrew'ün herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edeceği ve yargılandığı davada savunmasını sivil bir vatandaş olarak yapacağı aktarıldı.

Cinsel saldırı davası

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek geçen sene New York'ta dava açmıştı.

Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, prensin, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Dava dosyasında, şu anda 39 yaşında olan Giuffre'nin maruz kaldığı bu aşırı ve çirkin davranış nedeniyle halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtilmişti.

Prens Andrew'ün avukatları ise, Giuffre'nin, Epstein ile 2009 yılında 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı, buna göre ne Epstein ne de onunla bağlantılı kişilere dava açılamayacağını ileri sürmüştü.

Ancak 12 Ocak'ta New York'taki bir mahkeme, söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'e yargı muafiyeti sağlamadığına hükmederek, cinsel saldırı davasının görülmesinin önünü açmıştı.
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