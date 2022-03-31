ABD'deki dev zincirleme kazada ölü sayısı artıyor

Pensilvanya'da eyaletler arası otoyolda pazartesi günü kar fırtınası yaşanırken yerel saatle sabah 10:30 sıralarında kaza meydana geldi.
Frackville polisi, 39'u ticari, 41'i yolcu olmak üzere toplam 80 aracın kazaya karıştığını duyurdu. Bu araçlarda bulunan 6 kişinin öldüğünü aktaran polis, yaralı 24 kişinin 4 farklı hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
Otoyolun kazadan 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldığını duyuran polis, aileleri bilgilendirdikten sonra kazada hayatlarını kaybedenlerin kimliğini açıklayacaklarını ifade etti.