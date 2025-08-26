Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'deki Fed krizi piyasaları sarstı! Gram altın rekora hazırlanıyor /26 Ağustos 2025 09:42

ABD'deki Fed krizi piyasaları sarstı! Gram altın rekora hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması sonrası altın fiyatları sert yükseldi. Gram altın 4.465 TL’ye kadar çıkarak tarihi zirveye yaklaştı. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.500 TL’ye dayandı.

SHABER3.COM

Altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşıyor. 26 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın 4.465 TL’ye kadar yükselirken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 4.500 TL’ye dayanmış durumda. Ons altın ise 3.386 doları test ederek son iki haftanın zirvesine ulaştı.

TRUMP'IN ŞOK FED HAMLESİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre fiyatlardaki hareketliliğin başlıca nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması oldu. Trump, Cook’un “iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair belgeleri imzaladığı” gerekçesiyle bu kararı aldı. Başkan Trump, Fed’in bağımsızlığına dair piyasalarda endişeler oluşturacak bu hamlenin ardından, Cook’un yerine yeni aday gösterebileceğini belirtti.

ALTIN UÇTU
Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler, altın ve diğer güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırdı. İç piyasada gram altın tarihi zirvesi olan 4.470 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın satış fiyatı 7.305 TL’ye kadar yükseldi. Sabah saatlerinde ons altın 3.373 dolar ve gram altın 4.450 TL civarında denge arayışındaydı.

Altını destekleyen diğer gelişmeler arasında Fed Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında verdiği faiz indirimi sinyali ile Ukrayna-Rusya arasındaki jeopolitik gerilim bulunuyor. Analistler, ons altın fiyatında 3.375 dolar seviyesinin kritik direnç noktası olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.
