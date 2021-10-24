ABD'deki gizemli ölüm vakalarının sırrı çözüldü





Ürünün Hindistan'da üretildiği ve içerdiği bakterinin Güney Asya'da görülen bakteriyle genetik olarak benzer olduğu ifade edildi.

ABD'nin Minnesota, Texas, Kansas ve Georgia eyaletlerinde 4 kişi, tropikal bölgelerde görülen ve Burkholderia pseudomallei isimli bakteriden kaynaklanan melioidosis isimli enfeksiyon hastalığına yakalandı.Hastaların ikisi hayatını kaybederken ABD sağlık yetkileri, bakterinin bu 4 kişiye nasıl bulaştığını araştırmaya başladı.Farklı eyaletlerdeki 4 vaka, tropik bölgelerde yaşamayan ve daha önce uluslararası yolculuk yapmayan kişilerden oluşuyordu.CNN'nin haberine göre sağlık yetkilerinin araştırmaları sonucu söz konusu bakteri, hastalardan birinin evinde kullandığı aromaterapi oda spreyinde tespit edildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ürüne yönelik gerekli testlerin yapıldığı ve sonuçların 4 vakayla yakından ilişkili olduğu belirtildi.Walmart tarafından piyasaya sürülen ve Hindistan'dan ithal edilen lavanta aromalı aromaterapi oda spreylerinin piyasadan toplatılmasına karar verildi.Oda spreyinin etiket isminin "Better Homes & Gardens" olduğunu belirten sağlık yetkileri diğer koku ve markalara yönelik araştırmaların devam edeceğini söyledi.Melioidosis hastalığı genellikle Tayland, Malezya, Singapur ve Kuzey Avustralya'da görülüyor. Hastalığın bulaş yerleri kirli su ve toprak olarak biliniyor.