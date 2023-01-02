ABD'deki Halkbank davası 17 Ocak'ta görülecek

ABD’nin hukuk alanında faaliyet gösteren en önemli yayın kuruluşlarından ‘Law and Crime’, Halkbank davasını, 2023’te ABD’de takip edilecek en önemli davalar arasında ilk sırada gösterdi.







Bankanın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu, bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.





Diken’in haberine göre Law and Crime, Halkbank davasını, ABD’de 2023’te takip edilecek en büyük davalar listesinde ilk sırada gösterdi. Dava, 17 Ocak 2023’te görülecek.





ABD’de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Rıza Sarraf son olarak 8 Aralık 2017’de Halkbank davasının tanığı olarak ifade vermişti. Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Sarraf serbest kalmış daha sonra ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek suçlamalarıyla göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı. Daha sonra itiraflarda bulunan Sarraf’ın, son duruşmasında ifade verdikten sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.





Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da dava kapsamında tutuklanmıştı. Cezası bitten Atilla, Türkiye’ye dönmüştü.