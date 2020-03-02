Samanyolu Haber /Gündem / ABD'deki Halkbank davası yarın başlıyor /02 Mart 2020 23:54

ABD'deki Halkbank davası yarın başlıyor

ABD'de Halkbank aleyhine İran'a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı açılan dava, savcılık ve savunmanın katılımıyla yarın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde başlayacak.

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ABD'de Halkbank aleyhine İran'a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı açılan dava, savcılık ve savunmanın katılımıyla yarın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde başlayacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, New York'ta açılan dava, şimdiye kadar Halkbank'ın duruşma tebligatını kabul etmemesi ve davaya sınırlı katılım talebi nedeniyle, sadece savcılığın katılımı ve kendilerinin bankayı savunmak için görevlendirmediğini öne süren hukuk firması King & Spalding'in avukatlarının sınırlı katılımıyla devam etmişti.

Duruşmalar durdurulmuştu

Halkbank, bir üst mahkemeye başvurup duruşmalara sınırlı katılım talebinin kabul edilmesini talep etmişti. Halkbank ayrıca New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden duruşmaların istinaf mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ara verilmesini istemişti.

Bir üst mahkeme Halkbank'ın ara verilmesi talebini kabul etmiş; New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde süren duruşmalar durdurulmuştu.

Geçen ay New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nin Halkbank'ın sınırlı ve özel yargılanma başvurusunu reddetmesi sonrasında, ara verilen duruşmaların yeniden başlatılması kararı alınmıştı. Halkbank, bir üst mahkemenin taleplerini reddetmesinin ardından, daha önce katılmayı reddettiği duruşmalara katılacağını açıklamıştı.

Hakim Richard Berman, Halkbank'ın da katılacağı duruşmaların ilkinin 3 Mart'ta yapılacağını bildirmişti.
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