ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülen Halkbank davasında, New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, bankanın reddi hakim başvurusunu reddettiğini açıkladı.





New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, Halk Bankası’nın 14 Temmuz’da yaptığı reddi hakim talebi başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.





Davaya bakan Yargıç Richard Berman, mahkemenin ‘tarafsız’ olduğunu belirterek, Halk Bankasının talebinin kabul edilmediğini belirtti.





Halk Bankası avukatları geçen sene aralık ayında da reddi hakim talebinde bulunmuş, mahkeme bankanının söz konusu talebini reddetmişti.





HALKBANK HAKKINDAKİ İDDİALAR





2019 yılı Ekim ayında Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davada şu suçlamalara yer verilmişti:





”ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.”





Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin, Türk hükumetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.





Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu iddia edilmişti. İddianamede, Halkbank’ın yaptığı transferlerin yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü.