ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme

haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin, daha önce gizlilik kararı olan ve gizlilik kararı kaldırılan son belgeye göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na, daha önce itiraz dilekçesini sunması için 16 Haziran tarihine kadar süre tanıdığı ancak savcılığın iş yoğunluğu gerekçesiyle ek süre istediği görüldü. VOA'nıngöre, Anayasa Mahkemesi’nin, daha önce gizlilik kararı olan ve gizlilik kararı kaldırılan son belgeye göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na, daha önce itiraz dilekçesini sunması için 16 Haziran tarihine kadar süre tanıdığı ancak savcılığın iş yoğunluğu gerekçesiyle ek süre istediği görüldü.





Halkbank'tan ABD'ye NATO blöfü

Anayasa Mahkemesi de New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın ek süre talebini kabul ederek, 18 Temmuz tarihine kadar süre verdi.New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, Halkbank’ın neden ABD’de yargılanmasında hukuki olarak bir engel olmadığı konusundaki itiraz dilekçesini, 18 Temmuz tarihine kadar Anayasa Mahkemesi’ne sunması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi, savcılığın itiraz dilekçesini inceledikten sonra, Halkbank’ın temyiz başvurusunun mahkeme gündemine alınıp alınmayacağına karar verecek.Anayasa Mahkemesi, savcılığın itiraz dilekçesinde yer alan görüşleri haklı bulursa, Halkbank’ın temyiz başvurusu kabul edilmeyerek dava dosyası, Rıza Sarraf davasının görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kaldığı yerden devam edecek. Anayasa Mahkemesi, savcılığın itiraz dilekçesindeki gerekçelerini yetersiz bulursa, Halkbank’ın temyiz başvurusu kabul edilecek ve ABD’nin en yüksek mahkemesinin duruşma takvimine alınarak konu esastan görüşülecek.New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank, daha önce İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin aldığı kararı temyiz etmek için ABD Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.Halkbank, ABD’deki Williams & Connolly LLP hukuk firmasına bağlı avukatlar, Robert M. Cary, John S. Wiliams, Simon Latcovich, Eden Schiffmann ve James W. Kirkpatrick aracılığıyla, 35 sayfalık temyiz başvuru dilekçesini, 13 Mayıs tarihinde ülkenin en yüksek mahkemesine sunmuştu.Halkbank, ABD Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, hem federal mahkeme hem de istinaf mahkemesinde aleyhlerine alınan kararların, hem uluslararası hukuk hem de Amerikan yasalarının ihlali olduğunu öne sürüyor.Halkbank, alt mahkemelerin vermiş olduğu kararların, aslında NATO üyesi ve uzun yıllardan beri ABD’nin dost ve müttefiki olan Türkiye’yi yargılamak olduğunu belirterek kararın, kabul edilemez olduğunu öne sürerek temyizini istiyor.Halkbank, bir devlet kuruluşu olduğunu, hisselerinin çok büyük bir çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğunu, bu yüzden ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını belirtiyor. Halkbank, ABD’de yürürlükte olan “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında yargılanamayacağını savunuyor.