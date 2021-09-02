Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki kasırga ve selde can kaybı sayısı 14'e yükseldi /02 Eylül 2021 21:56

ABD'deki kasırga ve selde can kaybı sayısı 14'e yükseldi

ABD'nin çeşitli noktalarında etkili olan Ida kasırgası ve sonrasında meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD’de Ida Kasırgası’nın etkili olduğu New York, New Jersey ve Pennsylvania'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

New York kentinde aralarında 2 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 9 kişi, New Jersey’de ise aynı apartmanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Polis Komiseri Dermot Shea, New York’ta hayatını kaybedenlerin 8’inin Queens semtinde bulundukları konutların bodrum katında olduğunu aktarırken, 1 kişinin ise New York’u Long Island'a bağlayan Grand Central Parkway'de bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, Philadelphia'da ise “birden fazla can kaybı” olduğunu belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi. Yetkililer, vatandaşlardan komşularını kontrol etmeleri çağrısında da bulundu.

"Daha önce görülmeyen korkunç bir fırtına"

New York Valisi Kathy Hochul ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentteki sel felaketinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. De Blasio, Ida'yı "daha önce görülmeyen korkunç bir fırtına" olarak nitelendirerek, insanları kurtaran ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti. “Bazı New Yorkluların ödediği bedel korkunç ve trajikti. Dün tam bu anda hayatta olan 9 kişi” ifadelerini kullanan de Blasio, “Şu anda yas tutan aileler var” dedi.

De Blasio ayrıca, şehrin yeniden toparlanmasına yardımcı olmak için “maksimum” federal yardımın sağlanacağını beklediğini açıkladı.

“Bu sefer güvenlik açığımızın olduğu yer sokaklarımız"

New York Valisi Hochul ise yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğunu ifade ederek, Biden’ın yıkıcı fırtınanın ardından kente tam destek vereceğini aktardı. “İlk kez bu oranda ani bir sel olayı yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Hochul, “Bu sefer güvenlik açığımızın olduğu yer sokaklarımız" dedi.

Hochul, drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ve altyapı yatırımlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bunun bir daha olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı. Vali Hochul, sadece Rockland ve Westchester ilçesinde 100'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'deki kasırga ve selde can kaybı sayısı 14'e yükseldi Sonraki Haber >>

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:15:18