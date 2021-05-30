ABD'deki kongre baskınında 'yanlış bilgi ve komplo teorileri' iddiası

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre 6 Ocak’ta Kongre baskınına katılanlardan bazılarının avukatları mahkemede olayların nedeninin yanlış bilgi ve komplo terorileri olduğunu belirteceklerini kaydetti. Bu arada olaylarla ilgili komisyon kurulmasının Senato’da reddedilmesi tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda.





Baskına katılmakla suçlananlardan en az 3’ünün avukatı Associated Press haber ajansına yaptıkları açıklamada seçimle ilgili yanlış bilginin ve komplo teorilerinin müvekkillerini yanlış yönlendirdiğini söyleyeceklerini kaydetti.





2020 Kasım ayındaki seçimler sonrası yanlış bilgi ve komplo teorilerinin önemli bir bölümü eski Başkan Donald Trump tarafından dile getiriliyordu.





Savcılar, yanlış bilgi yayanların en az Kongre baskınına katılanlar kadar şiddetten sorumlu olduklarını belirtiyor.





Geçen yılki seçimden Joe Biden’ın zaferle çıkmasının ardından Trump ve ona yakın isimler seçimin çalındığını iddia ettiler. Bu iddialar, hem iki partinin yetkilileri, uzmanlar, mahkemeler ve Trump’ın kendi adalet bakanı tarafından reddedildi.





Baskın nedeniyle 440’tan fazla kişi gözaltına alınmış durumda.





Baskına katılanlardan bazılarının savunmalarını buna dayandıracak olması yalanların olayların başlamasında ne kadar etken olduğunu gösteriyor. Gelişme, birçok Cumhuriyetçi’nin olayların şiddetinin önemini azaltmaya ve bazı Cumhuriyetçiler’in de hala yanlış şekilde seçimlerin çalındığını düşündüğü bir sırada gerçekleşiyor.





Olaylara katılanlardan en az biri savunmasını tamamen buna dayandıracak. Jacob Chansley’i temsil eden avukat Albert Watkins süreci beyin yıkamaya benzetiyor. Watkins, müvekkilinin sürekli yanlış bilgilendirmeye maruz kalması nedeniyle gerçeği anlayamadığını söylüyor.





Cumhuriyetçiler komisyon kurulmasını engelledi





Bu arada polis memuru Brian Sicknick’in de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Ocak olaylarıyla ilgili komisyon kurulması Senato’da Cumhuriyetçiler’in karşı çıkması sonucu reddedildi.





Komisyon kurulmasına aralarında 6 Cumhuriyetçi’nin de bulunduğu 54 senatör destek verdi ancak gerekli 60 oya ulaşılamadı.





Oylama öncesi Sicknick’in annesi Kongre’ye gitmiş ve bazı Cumhuriyetçi senatörlerle görüşme yapmıştı.





Oylama ülkede “filibuster” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Önemli bir yasa tasarısının Senato’da oylanabilmesi için 60 senatörün desteğini alması gerekiyor.





100 üyeli Senato’da 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi senatör bulunuyor.





Komisyonun kurulması Temsilciler Meclisi’nde 35 Cumhuriyetçi’nin de desteğiyle kabul edilmişti.





11 Eylül tarzı kurulması planlanan komisyonda 5 Cumhuriyetçi ve 5 Demokrat yer alacak ve 31 Aralık tarihine kadar olaylarla ilgili bir rapor hazırlayacaktı.





Demokratlar Cumhuriyetçiler’e tepkili.





Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, gelişmeyi "utanç verici" olarak niteledi.





Cumhuriyetçiler’in gelecek yılki ara seçimleri düşünerek komisyonun kurulmasına destek vermediği belirtiliyor.





Olaylar nedeniyle 440’tan fazla kişi gözaltında ve savcılar 100 kişiye daha suçlama yönelteceklerini belirtiyor.