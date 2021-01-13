Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki kongre baskınıyla ilgili yeni gelişme /13 Ocak 2021 00:11

ABD'deki kongre baskınıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de Trump yanlılarının kongre binasına yaptıkları baskın sonrasında 160'tan fazla soruşturma dosyası hazırlandığı belirtildi.

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Seçimlere usulsüzlük karıştığı yönündeki asılsız iddiaları ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla başkent Washington DC'de Kongre binasının işgal edilmesine yönelik soruşturmalar sürüyor.

FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, olayla ilgili soruşturma hakkında basın toplantısı düzenledi.

Yetkililer, 160'tan fazla soruşturma dosyası olduğunu belirterek, "FBI'a şimdiye kadar 100 bin görüntü ve fotoğraf gönderildi. Daha fazlasını bekliyoruz" dedi.

Yetkililer, bunun uzun süreli bir soruşturma olacağını belirtti.

FBI yetkilileri olay öncesinde olası şiddet olaylarına ilişkin istihbarat bulunduğunu aktardı.
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