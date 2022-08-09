Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı /09 Ağustos 2022 23:04

ABD'deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, son 9 ayda 4 Müslümanın pusuya düşürülerek öldürülmesi olayında baş şüphelinin yakalandığı belirtildi.

ABD'deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı

Albuquerque Polis Departmanı Şefi Harold Medina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Albuquerque'de en son bir Müslüman erkeğin öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetlerin baş şüphelisi o." ifadesini kullandı.

New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, 3'ü son iki hafta içinde olmak üzere geçen kasımdan bu yana 4 Müslümanın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.
Polis, önce saldırılarla bağlantılı olduğunu düşündüğü gri bir aracın fotoğrafını ve detaylarını yayımlayarak, aracın bulunması için halka çağrıda bulunmuştu. Polisin yaptığı titiz ve yoğun çalışma sonuç verdi ve Müslümanları pusuya düşürerek öldüren şahıs yakalandı. 



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