ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Beş siyahi polisin dört dakika içinde dokuz farklı darbesiyle ağır yaralanan daha sonra da yaşamını yitiren Nichols’a yönelik ölümcül polis şiddetinin görüntülerinin yayınlanması sonrasında ABD genelinde protesto gösterileri düzenlendi.



New York, Los Angeles, Philedelphia ve Boston gibi kentlerde, yayınlanan video sonrasında yüzbinler polis şiddetini protesto etti. New York Belediye Başkanı Eric Adams eski bir polis olarak yayınlanan videoda gördüklerini irkilerek izlediğini söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, videoyu izlediğinde son derece acı hissettiğini ve öfkelendiğini dile getirdi. Hem Başkan Biden hem de Tyre Nichols'ın ailesi protestoların barış içerisinde olması ve şiddet olaylarına dönüşmemesi çağrısında bulundu.



Yetkililer ülke genelinde haftasonu boyunca çok sayıda geniş çaplı protesto eylemi olmasını bekliyor. Bu sebeple birçok noktada güvenlik önlemleri arttırılıyor.



Memphis kentinde bugün öğleden sonra okullar tatil edilirken Cumartesi günü yapılacak etkinlikler de iptal edildi. 628 bin nüfusa sahip Memphis şehrinin yüzde 65'i siyah Amerikalılar’dan oluşuyor. Tyre Nichols’a Polis Şiddetinin Videosu Yayınlandı

ABD’de 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols ile bu ayın başlarında dövülerek öldürülmesinden sorumlu tutulan beş polis memuru arasında yaşananların videosu bu akşam saatlerinde yayınlandı.



Bir videoda polis memurları Nichols'ı arabasının sürücü koltuğundan sürüklerken ve "Kahretsin, ben bir şey yapmadım ... Sadece eve gitmeye çalışıyorum" diye bağırırken gösteriyor. Polis yüzüstü yatmasını emrettiği Nichols’ı yere yatırıyor ve ardından yüzüne biber gazı sıkıyor.



Nichols kurtuluyor, ayağa fırlıyor ve yola doğru koşmaya başlıyor. Peşindeki polis memurları ise kendisine şok tabancasıyla ateş ediyor.



Ayrı bir videoda, memurların Nichols'u tekrar yakalayıp dövmeye başlamasının ardından yaşanan boğuşma görülüyor.



Tyre Nichols’un gözaltına alınırken yaşananların ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili beş eski polise ikinci derece cinayet dahil çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İki memur Nichols'u tutarken, üçüncüsü tekmeliyor. Dördüncü polis de Nichols'a yumruk atmadan önce sopa gibi görünen bir şeyle darbeler indirirken görülüyor.



Polislerin vücut ve araç kameralarından elde edilen görüntüler, memurların ikinci derece cinayet, saldırı, adam kaçırma, görevi kötüye kullanma ve baskı ile suçlanmalarından bir gün sonra Memphis Belediyesi’nin YouTube sayfasında paylaşıldı.



Tamamı siyah olan polis memurları, 7 Ocak'ta Nichols ile trafikte karşılaşmaları ve Nichols'un ağır şekilde dövülmesinin ardından, geçen hafta sonunda polis teşkilatından ihraç edilmişlerdi.

