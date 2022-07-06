Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki saldırgan kaçmak için kadın kılığına girmiş /06 Temmuz 2022 21:03

ABD'deki saldırgan kaçmak için kadın kılığına girmiş

ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında kalabağın üzerine ateş açarak 6 kişinin ölümüne neden olan saldırganın olay sonrasında kaçmak için kadın kılığına girdiğinin açıklandığı beliritldi.

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ABDPost.com'da yer alan habere göre ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta dün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış ve 6 kişiyi öldürmüş, 20'den fazla kişiyi de yaralamıştı. Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında saldırı ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Covelli, polis tarafından saatler sonra yakalanan Crimo'nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade ederek, Crimo'nun bu kıyafetleri yüzündeki dövmeleri ve kimliğini gizlemek için yaptığı üzerinde durulduğunu aktardı. Crimo'nun kılık değiştirmesinin olay yerinden kaçan diğer insanlarla uyum sağlamasına yardımcı olduğunu ifade eden Covelli, saldırının ardından saldırganın bölgede yaşayan annesinin evine yürüdüğünü ve annesinin aracını aldığını aktardı.

KALABALIĞA 70 ELDEN FAZLA ATEŞ ETMİŞ

Covelli, Crimo'nun çatıdan kalabalığa 70 elden fazla ateş ettiğini belirterek, Crimo'nun gözaltına alındığı sırada saldırının yapıldığı çatının haricinde araçta da ikinci bir tüfek bulunduğunu ifade etti. Şu anda saldırganın gözaltında olduğunu aktaran Covelli, tüm ipuçlarının Crimo’nun tek başına hareket ettiğini gösterdiğini açıkladı.

SALDIRIYI HAFTALAR ÖNCESİNDEN PLANLAMIŞ

Saldırının planlı olduğu üzerinde durulduğunu aktaran Covelli, “Soruşturmanın bu noktasında ve bunların bir kısmı ön hazırlık niteliğindedir, bu nedenle ilerlemeye devam ettikçe değişebilir. Ancak Crimo’nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz” dedi.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Crimo'nun söz konusu saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini aktaran Covelli, soruşturmanın sürdüğünü ve müfettişlerin Crimo'nun sorgusuna devam ettiğini belirtti. Covelli, şu anda saldırının “ırk, din ya da başka bir güdümlü” olup olmadığına dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını açıklayarak, saldırganın internette yaptığı paylaşımlarının da incelendiğini ifade etti. Covelli ayrıca, Crimo'ya yöneltilecek suçlamalar üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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