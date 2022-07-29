Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki selde ölü sayısı 15'e çıktı /29 Temmuz 2022 18:16

ABD'deki selde ölü sayısı 15'e çıktı

ABD'nin Kentuck eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.

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ABD'nin güneydoğusunda yer alan Kentucky'de aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini ifade etti.

Beshear, "Can kaybımız şu anda 15, ancak bu sayının iki katından fazla olmasını bekliyorum" dedi. Ulusal Muhafızların da destek verdiği arama-kurtarma ekipleri, selde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ DEVAM EDEBİLİR
Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 25 bin hane elektriksiz kaldı. Ayrıca büyük hasara yol açan sel nedeniyle eyaletin 6 bölgesinde acil durum ilan edildi. Çok sayıda ev suya gömülürken, sel suyun sürüklediği araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Appalachia'daki Cumberland Dağı eteklerinde yer alan Hazard kenti çevresindeki şiddetli yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.
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