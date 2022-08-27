Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki Sezgin Baran Korkmaz davasında neler oluyor? /27 Ağustos 2022 10:24

ABD'deki Sezgin Baran Korkmaz davasında neler oluyor?

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında, savcılık mahkemeye yaptığı başvuruda elde ettikleri deliller için gizlilik kararı alınmasını talep etti.

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VOA'nın haberine göre, Sulh Mahkemesi Hakimi Jared C. Bennett’a savcılığın sunduğu dilekçede, elde edilen delillerin, tanık ifadelerinin ve diğer bulguların sadece Korkmaz’ın belirlenen avukatlarıyla gizlilik kaydıyla paylaşılmasını talep etti. Ancak savcılık, avukatların hassas olan bu delilleri müvekkilleri Korkmaz’la belirlenen süreye kadar paylaşmaması talebinde de bulundu.

Savcılık, elindeki delillerin jürili duruşmanın başlamasından sekiz hafta önce Korkmaz’ın avukatlarına, müvekkillerinle paylaşılmamak kaydıyla verilmesi, duruşmaların başlamasından iki hafta öncesinde de Korkmaz ile paylaşılabilmesini istedi.

Savcılığın delillerle ilgili kararını değerlendiren hakim Bennett, savcılığın başvurusunu kabul etti.

Hakim Bennett, bugün açıkladığı kararında savcılığın elindeki delilleri duruşma tarihinden sekiz hafta önce Kormaz’ın savunma ekibinden belirlenecek bir avukatla, müvekkiliyle paylaşılmaması kaydıyla verilmesine; Korkmaz’ın gizlilik kaydı olan bu belgeleri seri duruşmalardan iki hafta öncesinde görebileceğine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, Korkmaz davasında getirilen gizlilik kaydıyla savcılığın elde ettiği deliler, tanık ifadelerindeki herhangi bir kişinin kişisel tanımlayıcı bilgileri, kişinin doğum tarihi, sosyal güvenlik numarası, adresi, telefon numarası, e-posta adresi adresi gizli kalacak.

Karara göre, savcılığın elindeki yer alan kişi ya da işletmelerin mali bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı veya banka kartı numaraları, hesap şifreleri, hesap adları, iletişim bilgileri, hesap geçmişi, hesap bakiyeleri, hesap özetleri, vergi iade bilgileri veya vergi mükellefi kimlik numaraları gizli kalacak.

Avusturya’dan ABD’ye geçen Temmuz ayında getirilen Korkmaz, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde yapılan duruşmada, Sulh Hakimi Jarred Bennett'in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

Korkmaz, 21 Eylül’de dava dosyasının asli hakimi Jill Parrish'in karşısına çıkacak.

Salt Lake bölge mahkemesinde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi. Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl hapis cezası talep edildi.
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