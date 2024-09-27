ABD'deki Türkevi inşasında usulsüzlük iddiasında Özel savunmaya geçti

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın, Türkevi binasıyla ilgili devreye girmesi için Türkiye'den yasa dışı bağışlar aldığı, İstanbul'da lüks otel ve eğlence mekanlarında ağırlandığı öne sürüldü.







York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı. 57 sayfalık iddianamenin önemli bir bölümünü Türk iş insanları ve en az bir Türk yetkiliyle bağlantılı suçlamalar oluşturuyor.





Tam da iddialar konuşulurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’ni ziyaret etti. Özel, daha sonra Türkevi önünde basın açıklamasında bulundu. İddiaların sorulduğu Özel ise adeta iktidara toz kondurmadı. Özel şu ifadeleri kullandı:





"Bugün Türkevi'nde olmak bizim için çok anlamlı. Burası İhsan Sabri Çağlayangil'in Bakanlığı döneminde 1950'lerde dünyanın en büyük bilgisayar firması olarak kurulan firmanın yönetim merkezini satın almasıyla kurulmuş. O günden beri Türkevi adına sahip. Bundan sonra CHP, New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel odalarında, lobilerinde, toplantı salonlarında değil; tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'mızın yetkilileri de bize karşı son derece açık ve misafirperver davrandılar.

