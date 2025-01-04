ABD'deki yılbaşı saldırısında yeni detay ortaya çıktı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde, bir saldırganın araçla saldırı düzenlediği ve Bourbon Caddesi'nde iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirdiği bildirildi. Olay, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yürütülen ortak bir soruşturma sonucu gün yüzüne çıktı.





NBC News'un haberine göre, saldırganın ismi Shamsud Din Jabbar olarak belirlendi. Jabbar'ın, Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya yerleştirdiği patlayıcı düzeneklerinin uzaktan kumanda ile aktif hale getirilebileceği belirtildi. FBI, Jabbar'ın aracından iki silah ve patlayıcıları aktifleştiren bir uzaktan kumanda cihazının ele geçirildiğini açıkladı. Ancak, patlayıcıların nadir bir bileşen içerdiği ve bilinmeyen bir sebeple infilak etmediği vurgulandı. Soruşturma, patlayıcıların içeriği ve bileşenlerinin nasıl üretildiğine dair devam ediyor.





FBI, Jabbar'ın Texas eyaletinin Houston bölgesindeki evinde arama yaptı ve burada bomba yapımında kullanılabilecek malzemelere rastlandığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, bu malzemelerin Jabbar'ın saldırı planlarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.





FBI soruşturmasında, Jabbar'ın saldırıyı gerçekleştirmek için 14 Kasım'da kiraladığı aracı kullandığı ve saldırıyı planlamak için altı haftadan fazla süre harcadığı tespit edildi.