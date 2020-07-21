ABD'den 11 Çinli şirkete daha Uygur yaptırımı

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in Uygurlara karşı insan hakları ihlali olarak nitelendirdiği muamelesinde rol oynadıkları gerekçesiyle 11 Çinli şirketi kara listeye aldı. Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, bu şirketlerin Uygur ve diğer azınlıklardan olan insanları zorla çalıştırdıkları ifade edildi.







Karalistedeki şirketler ABD Hükümeti'nin izni olmadan ABD'li şirketlerden ürün alamayacak. ABD daha önce de aynı gerekçelerle 26 şirketi kara listeye almıştı.





ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Pekin, vatandaşlarını bastırmak için zorla çalıştırma ve kötüniyetle DNA toplama ve analiz etme gibi menfur eylemleri özendirmektedir" dedi.





Çin Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in bu hamleye karşı olduğunu ve Çinli şirketlerin yasal haklarını korumak için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.





Bölgedeki Müslüman azınlığa yönelik "baskı, zorla çalıştırma, geniş çaplı tutuklama, biyometrik verilerin izinsiz toplanması ve genetik analizi" gibi uygulamalar nedeniyle bu firmalara yaptırım uygulanacak.





Kara listeye eklenen şirketler arasında en dikkat çekenlerden biri BGI. Gen konusunda önde gelen biyoteknoloji firmalarından biri olan BGI, salgın sırasında dünyaya 10 milyonlarca Coronavirus testi dağıtmıştı.





ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Bu kararla, Amerikan malları ve teknolojisinin, Çin Komünist Partisi'nin savunmasız Müslüman azınlıklara yönelik alçak saldırılarda kullanılmamasını sağladık” ifadelerini kullandı.