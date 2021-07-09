Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 14 Çin şirketine Uygur yaptırımı /09 Temmuz 2021 20:22

ABD'den 14 Çin şirketine Uygur yaptırımı

ABD, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rol oynadıkları gerekçesiyle Çinli 14 şirketi yaptırım listesine aldı.

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ABD hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin “dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaları veya dahil olma riskleri” nedeniyle 34 kuruluşun kara listeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına imkan sağladıkları aktarıldı.

Kara listeye alınan 34 şirketten 5'inin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını doğrudan desteklediği belirtilen açıklamada, 8 şirketin ABD mallarının İran'a ihracatını kolaylaştırdıkları, 6 şirketin Rus askeri programlarını ilerletmek amacıyla ABD menşeli elektronik bileşenlerin tedarikini sağladıkları ve 1 şirketin de Rusya'da askeri bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındığı ifade edildi.
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