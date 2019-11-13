Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den 22 şirkete yaptırım kararı: Türkiye de 'kara liste'de /13 Kasım 2019 19:21

ABD'den 22 şirkete yaptırım kararı: Türkiye de 'kara liste'de

ABD Hazine Bakanlığı, ulusal güvenliği tehdit oluşturdukları gerekçesiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkeden 22 şirkete karşı yaptırım kararı aldı.

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Sputnik'in aktardığına göre ABD Hazine Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Bu 22 şirketin ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiği tespit etti" ifadeleri yer aldı.

Listede Türkiye, Fransa, İngiltere, İran, Ürdün, Lübnan, Umman, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal, Suriye, BAE ve Bahreyn’den şirketler yer alıyor.

Daha önce kara listeye alınan Pakistan, Singapur ve BAE’den olmak üzere üç şirket de listeden kaldırıldı.

Şirketlerin hangileri olduğuna dair henüz detay bulunmuyor.
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