Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 6 ülkeye vize kısıtlaması /01 Şubat 2020 14:36

ABD'den 6 ülkeye vize kısıtlaması

ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına 'ABD'de kalıcı oturum izni' imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.

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Daha önce 7 ülkeye yönelik seyahat yasağı listesini genişletmeyi planladığı belirtilen Trump yönetimi, söz konusu ülkelerden 6'sına vize kısıtlaması getirdi.

ABD yönetiminin kararıyla, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin (Green Card) verilmesi askıya alındı.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, konuyla ilgili düzenlediği telekonferansta, söz konusu ülkelerin "ABD'nin güvenlik standartlarını karşılayamadığını" söyledi.

Wolf, bunun bir "kapsamlı vize yasağı" olmadığını belirtirken, bu ülkelerden yapılan ABD turist vizesi başvurularının normal olarak devam edeceğini söyledi.

Wolf, adı geçen 6 ülkenin "güvenlik gerekçeleriyle" böyle bir uygulamaya tabi tutulduğunu, söz konusu ülkelerin "ilgili güvenlik prosedürlerini tamamlaması halinde yeniden eski konumlarına dönebileceğini" belirtti.

Wolf, Sudan ve Tanzanya'nın "Green Card çekilişinden" çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

ABD yönetimi daha önce de İran, Libya, Suriye, Somali, Yemen, KDHC ve Venezuela'ya vize kısıtlamaları getirmişti.
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